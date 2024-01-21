Сеть РЖД разбирают на атомы. Как и зачем «Росатом» стал крупнейшим игроком на транспортном рынке

В ушедшем 2023 году транспортная отрасль получила очень крупного игрока: госкорпорация «Росатом» сначала договорилась с бизнесменом Сергеем Шишкарёвым о паритетном управлении группой «Дело», а затем получила контроль над бывшим активом братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — FESCO.