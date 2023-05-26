Журнал «Профиль»

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Исследование показало, что активный образ жизни повышает устойчивость к боли

Исследование показало, что активный образ жизни повышает устойчивость к боли

Новый анализ данных более чем 10 тыс. взрослых показал, что физически активные люди лучше переносят боль, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

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