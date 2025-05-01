1.05 – 14.05 Ресторан Caspian приглашает на фестиваль национального плова

До 14 мая в ресторане аутентичной азербайджанской кухни Caspian проходит фестиваль национального плова: гостей ждут восемь видов плова, каждый из которых – иллюстрация гастрономической традиции страны Каспийского побережья.
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