Футболист Дзюба ответил хоккеисту Овечкину, назвавшему его «слабеньким»: «Прощаю. С таким милым пузиком он может себе позволить»

Футболист Артем Дзюба, выступавший за петербургский футбольный клуб «Зенит», ныне играющий за московский «Локомотив», прокомментировал слова оценившего его как «слабенький» российского хоккеиста, капитана клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина.
Футболист Артем Дзюба, выступавший за петербургский футбольный клуб «Зенит», ныне играющий за московский «Локомотив», прокомментировал слова оценившего его как «слабенький» российского хоккеиста, капитана клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина.
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