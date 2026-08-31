В Соцфонде объяснили, кому положены доплаты к пенсии

Неработающие пенсионеры в России, чье совокупное материальное обеспечение ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), получают социальную доплату до установленного уровня.
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