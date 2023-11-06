Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12© Фото : Los Alamos National Laboratory В последние дни в западном информационном поле усиленно разгоняются слухи о необходимости мирных переговоров России и Украины.
Байден грозит Москве своей "кузькиной матерью"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Филатова
Это что за чудище!??????🤑
Ответить
1 д.
Nikolay Zakharov
Для начала,нужно у себя упразднить всех нуворишей и олигархов,в первую очередь обратить внимание на благосостояние своего народа,а не отдельных его представителей.Тогда сам проявится патриотизм,когда весь народ доволен своей жизнью, то есть за что воевать. А по поводу атомной болтовни политиков типа Джо с деменцией, нужно вести инфо войну или мягкое разложение амерского общества, как они это сделали с нами,тогда социализм и там завладеет умами миллионов американцев и наступит Мир без противостояния. Это самая благородная идея миллиардов людей на планете земля
Ответить
21 час.
Валентин Щербаков
Интересно, а если что-то могучее взорвать в центре Вашингтона, что останется от него и его окрестностей....
Ответить
17 час.
Свежие комментарии