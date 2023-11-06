Байден грозит Москве своей "кузькиной матерью"

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Комментарии
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Светлана Филатова
Это что за чудище!??????🤑
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1 д.
Nikolay Zakharov
Для начала,нужно у себя упразднить всех нуворишей и олигархов,в первую очередь обратить внимание на благосостояние своего народа,а не отдельных его представителей.Тогда сам проявится патриотизм,когда весь народ доволен своей жизнью, то есть за что воевать. А по поводу атомной болтовни политиков типа Джо с деменцией, нужно вести инфо войну или мягкое разложение амерского общества, как они это сделали с нами,тогда социализм и там завладеет умами миллионов американцев и наступит Мир без противостояния. Это самая благородная идея миллиардов людей на планете земля
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