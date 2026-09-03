В Китае устанавливают причину падения истребителя J-10

В уезде Ванду провинции Хэбэй потерпел крушение китайский истребитель. СМИ пишут о том, что это Chengdu J-10.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «След Кремля» в т...
- «След Кремля» в т...
- Глава ЕК попытала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым