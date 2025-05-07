«Вы эту псину свою бешеную на поводке держите», – как понимать обращение Китая по поводу 9 мая в Москве

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Комментарии
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Виктор Шилин
Бешеная собака  не испытывает страха и боли из-за болезни .   Только ликвидация.
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9 час.
Алексей Горшков
А Зеля уже &quot;дал назад&quot; - ему разъяснили, что он НЕ ТО сморозил, да и ещё за это ТАКАЯ &quot;ОТВЕТКА&quot; последует - И НЕ ТОЛЬКО ОТ РОССИИ, что он СРАЗУ &quot;заднюю включил&quot;! Но &quot;слово не воробей, вылетит - НЕ ПОЙМАЕШЬ&quot;! УЖЕ ляпнул! А пословица - &quot;москальская&quot;, щирому укру и знать-то о ней НЕ ПОЛОЖЕНО !!!
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8 час.
Alex Nемо
Прежде чем пытаться меня напугать, тебе нужно хорошо подумать о том что ты будешь делать, когда я не испугаюсь и отвечу... Старая, но актуальная мысль.
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3 час.
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