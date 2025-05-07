Политнавигатор Угрозы атаковать Москву в день проведения парада Победы – это реакция стран Запада на саму попытку провести это мероприятие с участием лидеров иностранных государств.
«Вы эту псину свою бешеную на поводке держите», – как понимать обращение Китая по поводу 9 мая в Москве
Комментарии
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Виктор Шилин
Бешеная собака не испытывает страха и боли из-за болезни . Только ликвидация.
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9 час.
Алексей Горшков
А Зеля уже "дал назад" - ему разъяснили, что он НЕ ТО сморозил, да и ещё за это ТАКАЯ "ОТВЕТКА" последует - И НЕ ТОЛЬКО ОТ РОССИИ, что он СРАЗУ "заднюю включил"! Но "слово не воробей, вылетит - НЕ ПОЙМАЕШЬ"! УЖЕ ляпнул! А пословица - "москальская", щирому укру и знать-то о ней НЕ ПОЛОЖЕНО !!!
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8 час.
Alex Nемо
Прежде чем пытаться меня напугать, тебе нужно хорошо подумать о том что ты будешь делать, когда я не испугаюсь и отвечу... Старая, но актуальная мысль.
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3 час.
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