«Вы эту псину свою бешеную на поводке держите», – как понимать обращение Китая по поводу 9 мая в Москве

Алексей Горшков

А Зеля уже "дал назад" - ему разъяснили, что он НЕ ТО сморозил, да и ещё за это ТАКАЯ "ОТВЕТКА" последует - И НЕ ТОЛЬКО ОТ РОССИИ, что он СРАЗУ "заднюю включил"! Но "слово не воробей, вылетит - НЕ ПОЙМАЕШЬ"! УЖЕ ляпнул! А пословица - "москальская", щирому укру и знать-то о ней НЕ ПОЛОЖЕНО !!!