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Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина должна получить любую военную технику, которую сможет использовать

Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина должна получить любую военную технику, которую сможет использовать

Украине должны быть предоставлены все военные возможности для поддержки ВСУ в вооружённом конфликте. Об этом заявила глава Европейском комисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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