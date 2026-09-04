Состоялось заседание организаторов и членов жюри XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар»

В Кабинете Министров Республики Татарстан прошло ключевое заседание, посвященное финальной подготовке к проведению XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».
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