Что обсудили в Кишиневе министры энергетики Молдовы и Румынии

В ходе визита в Кишинев временного президента Румынии Илие Боложана министры энергетики двух стран Дорин Жунгиету и Себастьян Бурдужа обсудили развитие совместных проектов критической инфраструктуры и финансирование строительства высоковольтных ЛЭП.
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