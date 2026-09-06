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Русская Семёрка

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Самое секретное место в СССР: чем занимались на закрытом острове посреди Селигера

Остров Городомля посреди озера Селигер сегодня — тихое и живописное место. Но в советские годы этот клочок суши площадью чуть более трёх квадратных километров был огорожен колючей проволокой, охранялся чекистами и был закрыт для посторонних.

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