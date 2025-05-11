Как понять, что у вас синдром раздражённого кишечника (СРК)? Может показаться странным, но не существует ни одного анализа или единственного симптома, который бы с точностью подтверждал наличие синдрома раздражённого кишечника — того самого СРК, о котором так часто говорят гастроэнтерологи.