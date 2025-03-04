От Зеленского этого никто не ожидал: Киевский главарь прогнулся и заявил о готовности подчиняться Трампу

Станислав Магдалинов

Во-первых,для переговоров зеля никто,почему-то Трамп это не принимает во внимание.Во-вторых тянут к тому,чтобы проведя переговоры остановить Россию и отдать штатам всё чего Трамп потребует на Украине.То есть получаем НАТО у границ.В третьих,скоро все дружно завопят о мире,соберут заседание в ООН и выставят Путина единственным поборником войны.Поэтому если вести переговоры,то не с Украиной ,а с США.А старый хочет схитрить,сбросить с себя бремя переговоров и стать в позу наблюдателя.А надо бы вернуться снова к декабрю 2021 и не отступать