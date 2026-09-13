Царьград
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Царьград

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Кто возглавит нашу делегацию на переговорах с Украиной? Прозвучали три фамилии

Кто возглавит нашу делегацию на переговорах с Украиной? Прозвучали три фамилии

Трёхсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в октябре, не исключают в Кремле. Кто войдёт в нашу делегацию? Царьград разбирался вместе с экспертами.

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