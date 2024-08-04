Власти Мьянмы попросили Россию о помощи в борьбе с терроризмом

Председатель Союзной партии солидарности и развития (USDP) Мьянмы Кхин Йи попросил Россию о помощи. В беседе с РИА Новости он выразил надежду, что российское государство признает конфликт в Мьянме проявлением терроризма и присоединится к борьбе с ним.
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