Власти Мьянмы попросили Россию о помощи в борьбе с терроризмом

Председатель Союзной партии солидарности и развития (USDP) Мьянмы Кхин Йи попросил Россию о помощи. В беседе с РИА Новости он выразил надежду, что российское государство признает конфликт в Мьянме проявлением терроризма и присоединится к борьбе с ним.