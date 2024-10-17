🌊 Глобальное потепление и «фишки» отелей. Крым нашёл способ продлить бархатный сезон «Действительно, сезон неплохой, около 600 тысяч было принято именно в бархатный сезон.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌊 Глобальное потепление и «фишки» отелей. Крым нашёл способ продлить бархатный сезон «Действительно, сезон неплохой, около 600 тысяч было принято именно в бархатный сезон.