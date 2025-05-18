Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Молодцы. техника у нас  развивается  не плохо.Охота на "глаза" ВСУ
  • Наталия
    Каждый прыщ на ровном месте начинает мнить себя Богом. И своим отпрыскам  внушает, что им все позволено. А окружающие..."Мы тебя на СВО о...
  • Александр Бабин
    Ну это чудное воспитание мамы"Мы тебя на СВО о...

В эту «игру» можно играть вдвоём: Россия впервые задержала вышедший из эстонского порта танкер

В эту «игру» можно играть вдвоём: Россия впервые задержала вышедший из эстонского порта танкер

Эстонская Республика обвинила РФ в задержании нефтяного танкера Green Admire, формально принадлежащего греческой компании Aegean Shipping и следовавшего из Силламяэ (второй по грузообороту морской торговый порт Эстонии и пятый в Прибалтийских вымиратах) под флагом Либерии в северную часть Финского залива, откуда он должен был продолжить движение в западном направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Действительно.
Ответить
9 час.
Вячеслав Гришин
Давно пора.
Ответить
8 час.
наверх