15 ляпов в дизайне ванных комнат и уборных

Строители, дизайнеры и сантехники всё-таки творческие люди. Вот посмотрите, что они натворили! Где была их логика, когда они строили и проектировали шедевры из этой фотоподборки? Выглядит очень забавно, согласитесь?1.
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