Президент ДРК Фелікс Чісекеді вітає держсекретаря Ентоні Блінкена, в Кіншасі, 9 серпня 2022 року Держсекретар Блінкен прибув до Демократичної Республіки Конго У фокусі поїздки – можлива нестабільність у регіоні через напруженість у відносинах між ДРК та Руандою Держсекретар Ентоні Блінкен прибув у вівторок до Демократичної Республіки Конго, щоб висловити стурбованість тим, що напруженість у […] Сообщение Держсекретар Блінкен прибув до Демократичної Республіки Конго появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.