Гаджиев считает, что возможность получить тонну самогона расслабит «Ростов» перед матчем с «Зенитом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» предложение экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина подарить «Ростову» тонну самогона в случае победы над «Зенитом» в матче 30-го тура РПЛ.
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