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Израиль возобновил военные операции в секторе Газа

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Решение о начале операции было принято после того, как исламское движение отвергло предложения США о продлении перемирия, передает Газета.

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