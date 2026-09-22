❗️ Президент Литвы устроил истерику на встрече с генсеком ООН из-за Крыма Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство из-за изображения Крыма на новой политической карте ООН, передает РИА Новости со ссылкой на LRT.
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