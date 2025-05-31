В индийском Хайдарабаде, штат Телингана, завершился конкурс красоты «Мисс мира — 2025». За корону боролись 108 девушек, победительницей стала представительница Таиланда — 21-летняя модель Опал Сучата Чуангсри.
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