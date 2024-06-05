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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Более 80% компаний не считают налоговую систему в России стабильной

Более 80% компаний не считают налоговую систему в России стабильной

Большинство представителей крупных российских компаний считают налоговую нагрузку в России адекватной, но говорят о ее частых изменениях и донастройках, свидетельствуют результаты опроса компании Б1 среди финансовых и налоговых специалистов крупных российских компаний.

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