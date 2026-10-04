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Внук погибшей при взрыве на заводе пиротехники: "Бабушку завалило кирпичами"

Внук погибшей при взрыве на заводе пиротехники: "Бабушку завалило кирпичами"

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев Среди тех, кто погиб при взрыве на пиротехническом предприятии в Кубринске Ярославской области, есть не только работники.

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