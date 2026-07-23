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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раиль Якупов о «Спартаке»: «Состав стал сильнее, особенно с приходом Гальченюка. Потенциал у команды есть, но надо попадать в топ-4. Иначе придется играть в 1-м раунде с ЦСКА или «Локомотивом»

Экс-генеральный менеджер «Нефтехимика» Раиль Якупов оценил селекционную работу «Спартака» в это межсезонье.

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