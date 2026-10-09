Hugh Hefner’s Widow, Crystal Harris, Shared The Harrowing DM She Sent Jessica Biel After She Was Cast As The Playboy Mogul’s Wife In An Upcoming Film About The Mansion

Crystal was just 26 when she got married to then-86-year-old Hugh Hefner, and in recent years, she has described their relationship as "very traumatic" and "emotionally abusive.
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