Воспользовался своим ключом. Свердловчанина уличили в краже денег из банковских сейфов

С начала года это уже второй случай кражи денег из банковских ячеекБолее 180 миллионов рублей вынес из клиентской ячейки свердловчанин, член совета директоров одного из московских банков.
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