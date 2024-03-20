В прокуратуре Ленинского района прошло совещание по вопросам содержания города в весенний период

В прокуратуре Ленинского района прошло совещание по вопросам содержания города в весенний периодВ межведомственном совещании приняли участие глава города Иванова Владимир Шарыпов, прокурор Ленинского района города Иваново Тимур Меретуков, прокурор Советского района города Иваново Денис Павлов, а также руководители подразделений мэрии, регионального оператора по обращению с ТКО, государственной жилищной инспекции.