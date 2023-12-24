Экс-советник Кишак: на Украине начнут работать блокпосты по вручению повесток

На Украине начнут работу блокпосты по вручению повесток гражданам. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», рассказал бывший советник мэра Ивано-Франковска, военнослужащий 72-й бригады армии страны Назарий Кишак.
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