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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тодд Говард впервые прокомментировал скандал с платными модами в Starfield – раз...

Тодд Говард впервые прокомментировал скандал с платными модами в Starfield – раз...

Тодд Говард впервые прокомментировал скандал с платными модами в Starfield – разработчики прислушаются к отзывам игроковС начала этого месяца в сообществе игроков Starfield вновь активно критикуют разработчиков из студии Bethesda за бесполезные обновления с минимальными улучшениями.

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