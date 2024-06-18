Тодд Говард впервые прокомментировал скандал с платными модами в Starfield – раз...

Тодд Говард впервые прокомментировал скандал с платными модами в Starfield – разработчики прислушаются к отзывам игроковС начала этого месяца в сообществе игроков Starfield вновь активно критикуют разработчиков из студии Bethesda за бесполезные обновления с минимальными улучшениями.
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