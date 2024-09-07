Татарстан завершил программы капремонта школ и общежитий

В Татарстане выполнена программа капитального ремонта школ и образовательных центров. Какие образовательные учреждения еще находятся в работе, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
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