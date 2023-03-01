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Джа Морэнт оформил 10-й трипл-дабл в карьере – 39 очков, 10 подборов, 10 передач. «Гризлис» выиграли у «Лейкерс»

Джа Морэнт оформил 10-й трипл-дабл в карьере – 39 очков, 10 подборов, 10 передач. «Гризлис» выиграли у «Лейкерс»

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт набрал 39 очков, сделал 10 подборов и 10 передач в победном матче против «Лейкерс» (121:109).

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