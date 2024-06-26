Посмотрите, как живёт в крымском сафари-парке спасённый медвежонок Лейла 🐻 Лейла, которую забрали из «контактного зоопарка» в белогорский сафари-парк, 30 дней будет на карантине.
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Посмотрите, как живёт в крымском сафари-парке спасённый медвежонок Лейла 🐻 Лейла, которую забрали из «контактного зоопарка» в белогорский сафари-парк, 30 дней будет на карантине.