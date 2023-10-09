На пульсе времени
ГЛАВНАЯВСЕ ТЕМЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На пульсе времени

2 509 подписчиков

Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль".

Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль".

В последние годы мы все чаще слышим необоснованные претензии в адрес Российской Федерации из Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Василий Анатольевич Коченов
Раньше это звучало проще - зачем столько хорошей земли грязным краснокожим? А теперь в в роли краснокожих выступает весь мир
Ответить
8 час.
СА
Сергей Андросов
Отдать этого негра на плантацию, пусть чай собирает, обезьяна.
Ответить
3 час.
ВК
Вад Кук
Согласен место этого черножопого на плантации
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх