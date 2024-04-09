В «Спартаке» опровергли, что Абаскаль потеряет свой пост до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи»

В «Спартаке» отреагировали на слухи о скором увольнении с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о скором увольнении с поста главного тренера команды Гильермо Абаскаля, согласно которым, тот потеряет пост еще до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи», запланированного на 13 апреля.