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В «Спартаке» опровергли, что Абаскаль потеряет свой пост до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи»

В «Спартаке» опровергли, что Абаскаль потеряет свой пост до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи»

В «Спартаке» отреагировали на слухи о скором увольнении с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о скором увольнении с поста главного тренера команды Гильермо Абаскаля, согласно которым, тот потеряет пост еще до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи», запланированного на 13 апреля.

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