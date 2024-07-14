После новой атаки Киева в России зазвучали неприятные вопросы. Кто не услышал приказ Андрея Белоусова? Или услышали, но намеренно не исполняют? "А может, кому-то выгодно?" - негодует военный волонтёр Роман Алёхин.
"А может, кому-то выгодно?": Приказа Белоусова ослушались. После атаки Киева зазвучали неприятные вопросы
Комментарии
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ЛВ
Лариса Воробьева
Олигархи ничего делать для народа не будут! На то они и олигархи! Кому что-то непонятно, читайте "Манифест коммунистической партии" Карла Маркса. Гениальное произведение. Хоть лбом об стенку бейся, но пока заводы и пароходы не будут в собственности государства, никто из них ничего выполнять не будет!
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10 час.
Maxim
В РБ вроде придумали зенитный робот, вот таких несколько выпустить по периметру важных объектов: концентрация неск. стволов на один БПЛА..
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8 час.
Лидия Фролова
да вообще слов нет...третий год жалуются ...и ВСЁ
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6 час.
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