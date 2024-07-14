"А может, кому-то выгодно?": Приказа Белоусова ослушались. После атаки Киева зазвучали неприятные вопросы

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Лариса Воробьева

Олигархи ничего делать для народа не будут! На то они и олигархи! Кому что-то непонятно, читайте "Манифест коммунистической партии" Карла Маркса. Гениальное произведение. Хоть лбом об стенку бейся, но пока заводы и пароходы не будут в собственности государства, никто из них ничего выполнять не будет!