Украина отвергла мирный план Трампа: Киев не согласен на вето по НАТО

КИЕВ, 25 апреля, ФедералПресс. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга озвучил три ключевых позиции Киева относительно мирных переговоров с Москвой, отвергнув предложения президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии