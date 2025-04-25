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Украина отвергла мирный план Трампа: Киев не согласен на вето по НАТО

Украина отвергла мирный план Трампа: Киев не согласен на вето по НАТО

КИЕВ, 25 апреля, ФедералПресс. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга озвучил три ключевых позиции Киева относительно мирных переговоров с Москвой, отвергнув предложения президента США Дональда Трампа.

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