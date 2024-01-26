Глава СВР Нарышкин: Британская MI-6 активно готовит украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС

А вот американские спецслужбы действуют внутри России, пытаясь раскачать ситуацию и провести "революцию", сменив режим.
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