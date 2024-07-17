Мужа блогера Елены Блиновской Алексея перевели служить под село Урожайное в ДНР, сообщает Mash.По информации Telegram-канала, Алексей Блиновский ежедневно возит боекомплекты на передовую, «рискуя попасть под артобстрел или удар украинского дрона».
Mash: Блиновского перевели служить под Урожайное в ДНР
Комментарии
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лл
лина любимцева
Блиновский что, хочет служит, не хочет - не служит? Что-то не поняла... то его долго найти никто не мог, писали в нете, теперь его перевели "служить" в ДНР? А за самовольную отлучку из зоны боевых действий как, не наказывают, или наказывают избирательно? ВСЕ ПО БЛАТУ?....Да... ТАКИЕ НАСЛУЖАТ!! мало не покажется!
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