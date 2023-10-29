«Оттава» и «Нэшвилл» почтили память звезды сериала «Друзья» Перри

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) почтили память актёра сериала «Друзья» Мэтью Перри. «Опечалены, узнав о смерти Мэтью Перри, одного из самых больших хоккейных фанатов «Оттава», — говорится в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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