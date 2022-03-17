В Народной милиции ЛНР заявили об обнаружении пыточных лагерей украинских нацбатальонов

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в стриме RT «Летучка» заявил, что на освобождённой территории республики обнаружены несколько пыточных лагерей украинских нацбатальонов «Айдар», «Азов» и «Торнадо».