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В Народной милиции ЛНР заявили об обнаружении пыточных лагерей украинских нацбатальонов

В Народной милиции ЛНР заявили об обнаружении пыточных лагерей украинских нацбатальонов

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в стриме RT «Летучка» заявил, что на освобождённой территории республики обнаружены несколько пыточных лагерей украинских нацбатальонов «Айдар», «Азов» и «Торнадо».

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