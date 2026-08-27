Политика немецкого истеблишмента, направленная на полную изоляцию правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), приводит лишь к укреплению ее позиций накануне выборов в восточных землях ФРГ.
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