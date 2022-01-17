«У Путина не осталось никакой повестки, кроме насилия». Виктор Шендерович об эмиграции и будущем России - «Общество»

Писатель и публицист Виктор Шендерович, на днях вынужденный покинуть Россию из-за риска уголовного преследования по доносу Евгения Пригожина, рассказал в интервью The Insider, как в эмиграции меняются оптика и акустика, почему политическая сатира перестала быть смешной и что будет, когда Путин исчезнет.
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