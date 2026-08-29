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Reuters: Исландии потребуется еще один референдум для вступления в ЕС

Reuters: Исландии потребуется еще один референдум для вступления в ЕС

Исландии потребуется еще один референдум для вступления в Евросоюз (ЕС), если в субботу исландцы проголосуют за возобновление переговоров.

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