🎖Аксёнов наградил орденами Мужества казаков добровольческого штурмового батальона «Таврида» Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил награды 7 бойцам.
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🎖Аксёнов наградил орденами Мужества казаков добровольческого штурмового батальона «Таврида» Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил награды 7 бойцам.