Боевая подготовка экипажей БМПТ «Терминатор» группировки войск «Центр» на одном из полигонов в ДНР.
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Боевая подготовка экипажей БМПТ «Терминатор» группировки войск «Центр» на одном из полигонов в ДНР.
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