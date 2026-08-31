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Царьград

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Россия пошла на внезапный шаг: В НАТО переполох – русские корабли уже у Гибралтара

Россия пошла на внезапный шаг: В НАТО переполох – русские корабли уже у Гибралтара

В немецком Focus пишут о необычной активности флота России вблизи Гибралтара. В НАТО переполох – после двух месяцев затишья такого от русских кораблей не ждали.

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