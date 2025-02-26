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Царьград

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"Много военных, иностранцы. Какой-то движ": Подполье заявило о большой угрозе. ВСУ готовятся ударить по Белгородчине

"Много военных, иностранцы. Какой-то движ": Подполье заявило о большой угрозе. ВСУ готовятся ударить по Белгородчине

Николаевское подполье на Украине заявило о большой угрозе для России. ВСУ готовятся нанести мощный удар по Белгородской области.

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